Трамп еще не стал 47 президентом, а уже допустил главную ошибку по Украине: о чем речь

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Кравцев Сергей
Заявление победителя выборов президента США Дональда Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин напал на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, не соответствует данным социологических опросов. Это мнение республиканца ошибочно. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил директор КМИС Владимир Паниотто в Facebook.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Социолог отметил, что Украина действительно подала заявку на получение Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году, но тогда ей отказали именно из соображений учета интересов России. Паниотто подчеркнул, что перспективы вступления Украины в НАТО были совсем нереалистичными до агрессии России в 2014, общество было категорически против этой идеи.
До 2014 года только 15−20% населения поддерживали вступление Украины в НАТО, а большинство политиков даже не включали этот пункт в свои избирательные программы, поскольку он был непопулярным, добавил он. По его словам, положительное отношение украинцев к России было около 90%, что делало вступление в НАТО с точки зрения общественной поддержки почти невозможным.
Также Паниотто напомнил, что до вторжения в Украину диктатор Путин пользовался большой популярностью в Украине. Положительно к нему относились около 60% населения, тогда наиболее популярные украинские политики, в частности Тимошенко и Янукович накануне президентских выборов 2010 года имели поддержку не более 30%.
Паниотто подчеркнул, что ситуация кардинально изменилась после аннексии Крыма Россией в 2014 году. Тогда российская агрессия вызвала значительный рост поддержки вступления Украины в НАТО среди населения, достигнув 48%.
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