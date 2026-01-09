Трамп еще раз унизил Путина: что заявил о захваченном США танкере Marinera

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выгружают нефть с российского танкера, который на днях захватили американцы. Тем самым американский лидер дал понять, что его не интересуют возражения и замечания, которые раздаются из Москвы в связи с инцидентом. Об этом глава Белого дома заявил в интервью для Fox News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В ходе беседы ведущий затронул тему Венесуэлы и последних событий, связанных с ней. Отвечая на один из вопросов, Дональд Трамп упомянул российский танкер.

"Вы знаете, мы перехватили российский грузовой корабль, который там шел. У него было сопровождение из российских кораблей, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть", — сказал американский лидер.

Также Трамп акцентировал, что США забирают нефть "на миллиарды и миллиарды долларов".

"И это будут сотни миллиардов долларов. Это будут триллионы долларов", — добавил Дональд Трамп.

В то же время глава Белого дома отказался отвечать, говорил ли он с диктатором РФ Владимиром Путиным после захвата танкера.

Кроме того, комментируя тему Венесуэлы, президент США анонсировал, что сегодня в Белом доме будет встреча с крупнейшими нефтяными компаниями, которые инвестируют в нефтяную отрасль Венесуэлы минимум 100 млн долларов.

