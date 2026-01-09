Трамп ще раз принизив Путіна: що заявив про захоплений США танкер Marinera

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже вивантажують нафту з російського танкера, який днями захопили американці. Тим самим американський лідер дав зрозуміти, що його не цікавлять заперечення та зауваження, які лунають із Москви у зв'язку з інцидентом. Про це глава Білого дому заявив в інтерв'ю Fox News.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Під час бесіди ведучий торкнувся теми Венесуели та останніх подій, пов'язаних з нею. Відповідаючи на одне із питань, Дональд Трамп згадав російський танкер.
Також Трамп акцентував, що США забирають нафту "на мільярди та мільярди доларів".
У той же час глава Білого дому відмовився відповідати, чи говорив він із диктатором РФ Володимиром Путіним після захоплення танкера.
Крім того, коментуючи тему Венесуели, президент США анонсував, що сьогодні у Білому домі буде зустріч із найбільшими нафтовими компаніями, які інвестують у нафтову галузь Венесуели щонайменше 100 млн доларів.
