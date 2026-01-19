Трамп формирует собственный мировой центр влияния: какие страны приглашены в «Совет мира»

По меньшей мере, восемь стран получили от Соединенных Штатов приглашение присоединиться к созданному президентом Дональдом Трампом "Совету мира" — новому органу мировых лидеров, который должен присматривать за дальнейшими шагами в отношении Сектора Газы. Как сообщает Associated Press, участие в инициативе уже подтвердили Венгрия и Вьетнам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам американского чиновника, говорившего на условиях анонимности, взнос в размере 1 млрд долларов обеспечивает постоянное членство в возглавляемом Трампом "Совете мира". Альтернативой является назначение сроком три года без финансового взноса. Собранные средства планируют направить на восстановление разрушенной войной Газа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан согласился присоединиться к совету. Приглашение также принял глава Коммунистической партии Вьетнама То Лам. Высокопоставленный чиновник из Индии подтвердил, что его страна также получила соответствующее письмо.

Приглашение поступило и в Австралию. По словам заместителя премьер-министра Ричарда Марлза, Канберра намерена провести консультации с Вашингтоном, чтобы лучше понять формат и полномочия нового органа. Кроме того, о получении приглашений заявили Иордания, Греция, Кипр и Пакистан. Ранее об этом сообщали Канада, Турция, Египет, Парагвай, Аргентина и Албания.

В настоящее время точное количество приглашенных стран неизвестно. Ожидается, что США обнародуют официальный список членов Совета мира в ближайшие дни, вероятно во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Совет мира должен контролировать вторую, наиболее сложную фазу урегулирования в Газе, которая предусматривает создание нового Палестинского комитета, размещение международных сил безопасности, разоружение ХАМАСа и масштабное восстановление региона. Аналитики отмечают, что новый орган может стать фактическим конкурентом Совету безопасности ООН, влияние которого ослабло из-за сокращения финансирования со стороны США и других доноров.

