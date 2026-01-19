Трамп формує власний світовий центр впливу: які країни запрошено до «Ради миру»

Щонайменше вісім країн отримали від Сполучених Штатів запрошення долучитися до створеної президентом Дональдом Трампом "Ради миру" — нового органу світових лідерів, який має наглядати за подальшими кроками щодо Сектора Гази. Як повідомляє Associated Press, участь в ініціативі вже підтвердили Угорщина та В’єтнам.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами американського посадовця, який говорив на умовах анонімності, внесок у розмірі 1 млрд доларів забезпечує постійне членство в очолюваній Трампом "Раді миру". Альтернативою є призначення строком на три роки без фінансового внеску. Зібрані кошти планують спрямувати на відновлення зруйнованої війною Гази.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що прем’єр-міністр Віктор Орбан погодився приєднатися до ради. Запрошення також прийняв очільник Комуністичної партії В’єтнаму То Лам. Високопосадовець з Індії підтвердив, що його країна також отримала відповідний лист.

Запрошення надійшло й Австралії. За словами заступника прем’єр-міністра Річарда Марлза, Канберра має намір провести консультації з Вашингтоном, щоб краще зрозуміти формат і повноваження нового органу. Окрім того, про отримання запрошень заявили Йорданія, Греція, Кіпр і Пакистан. Раніше про це повідомляли Канада, Туреччина, Єгипет, Парагвай, Аргентина та Албанія.

Наразі точна кількість запрошених країн невідома. Очікується, що США оприлюднять офіційний список членів "Ради миру" найближчими днями, ймовірно під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Рада миру" має контролювати другу, найбільш складну фазу врегулювання в Газі, яка передбачає створення нового Палестинського комітету, розміщення міжнародних сил безпеки, роззброєння ХАМАСу та масштабну відбудову регіону. Аналітики зазначають, що новий орган може стати фактичним конкурентом Раді безпеки ООН, вплив якої ослаб через скорочення фінансування з боку США та інших донорів.

