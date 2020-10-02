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Трамп с женой заразились коронавирусом

Ранее положительный тест на коронавирус получила советница Дональда Трампа Хоуп Хикс

сегодня, 09:37
Автор:

Виолетта Комаровская

Президент США заболел коронавирусом. Дональд Трамп сдавал тест в срочном порядке, когда Covid-19 обнаружили у его советницы. У него он также оказался положительным. Об этом американский президент сообщил сам в своем микроблоге в Twitter.

Трамп с женой заразились коронавирусом

Дональд Трамп с женой. Фото: peopletalk.ru

Коронавирус также подтвердился и у первой леди Мелании Трамп. 

"Мы с Меланией получили сегодня положительный тест на коронавирус. Наш карантин, а также процесс восстановления, начинается немедленно. И мы пройдем через все это вместе", — написал Трамп на своей странице. 

На самоизоляцию президентская чета ушла, как только узнали, что в их близком кругу общения есть заболевшие коронавирусом. В частности, советница Хоуп Хикс сопровождала Дональда Трампа на предвыборных дебатах, которые состоялись в Кливленде всего пару дней назад. А вот были ли какие-то симптомы коронавируса у самого президента или его супруги, глава Белого дома не сообщил.

Вероятно, из-за коронавируса Трампу теперь придется сделать паузу в предвыборной кампании. Ведь сейчас она в самом разгаре. Выборы президента США состоятся уже через месяц, 3 ноября. Вскоре Трамп собирался встретиться на втором туре дебатов со своим оппонентом Джо Байденом. Состоится ли встреча, и в каком она будет формате — пока неизвестно.

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