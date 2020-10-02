Трамп с женой заразились коронавирусом

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Виолетта Комаровская
Президент США заболел коронавирусом. Дональд Трамп сдавал тест в срочном порядке, когда Covid-19 обнаружили у его советницы. У него он также оказался положительным. Об этом американский президент сообщил сам в своем микроблоге в Twitter.
Дональд Трамп с женой. Фото: peopletalk.ru
Коронавирус также подтвердился и у первой леди Мелании Трамп.
На самоизоляцию президентская чета ушла, как только узнали, что в их близком кругу общения есть заболевшие коронавирусом. В частности, советница Хоуп Хикс сопровождала Дональда Трампа на предвыборных дебатах, которые состоялись в Кливленде всего пару дней назад. А вот были ли какие-то симптомы коронавируса у самого президента или его супруги, глава Белого дома не сообщил.
Вероятно, из-за коронавируса Трампу теперь придется сделать паузу в предвыборной кампании. Ведь сейчас она в самом разгаре. Выборы президента США состоятся уже через месяц, 3 ноября. Вскоре Трамп собирался встретиться на втором туре дебатов со своим оппонентом Джо Байденом. Состоится ли встреча, и в каком она будет формате — пока неизвестно.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в Украине зафиксировали третий подряд коронавирусный рекорд.
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