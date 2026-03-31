Трамп готов остановить войну без победы: США могут отступить перед Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил своим советникам о готовности прекратить военную кампанию против Ирана, даже если ключевой торговый маршрут Ормузского пролива останется частично заблокированным. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации.

По информации издания, в последние дни в Вашингтоне пришли к выводу, что попытки силовой разблокировки пролива могут затянуть конфликт и выйти за пределы первоначального плана, рассчитанного на 4-6 недель. В результате Белый дом сменил приоритеты, сделав ставку не на полный контроль над маршрутом, а на достижение ключевых военных целей.

Речь идет об ослаблении иранского флота, уничтожении ракетных запасов и постепенном сворачивании боевых действий. Параллельно США планируют усилить дипломатическое давление на Тегеран, чтобы добиться возобновления свободы судоходства без прямого военного вмешательства.

Если эти усилия не принесут результата, Вашингтон может переложить ответственность за открытие пролива на союзников в Европе и странах Персидского залива. В то же время, по данным источников, вариант новых военных операций не исключается, но уже не рассматривается как первоочередной.

Аналитики предупреждают: завершение войны без разблокирования Ормузского пролива может укрепить позиции Ирана в регионе и позволит ему контролировать один из важнейших энергетических маршрутов мира. В этом случае сложная и рискованная операция по восстановлению судоходства может быть отложена на неопределенное время.

