Трамп готовий зупинити війну без перемоги: США можуть відступити перед Іраном
Трамп готовий зупинити війну без перемоги: США можуть відступити перед Іраном

Білий дім розглядає завершення конфлікту навіть із закритою Ормузькою протокою: ризики для світової торгівлі зростають

31 березня 2026, 09:50
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп заявив своїм радникам про готовність припинити військову кампанію проти Ірану, навіть, якщо ключовий торговельний маршрут Ормузька протока залишиться частково заблокованим. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела в адміністрації.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, останніми днями у Вашингтоні дійшли висновку, що спроби силового розблокування протоки можуть затягнути конфлікт і вийти за межі початкового плану, розрахованого на 4-6 тижнів. У результаті Білий дім змінив пріоритети, зробивши ставку не на повний контроль над маршрутом, а на досягнення ключових військових цілей.

Йдеться про ослаблення іранського флоту, знищення ракетних запасів і поступове згортання бойових дій. Паралельно США планують посилити дипломатичний тиск на Тегеран, аби домогтися відновлення свободи судноплавства без прямого військового втручання.

Якщо ж ці зусилля не принесуть результату, Вашингтон може перекласти відповідальність за відкриття протоки на союзників у Європі та країнах Перської затоки. Водночас, за даними джерел, варіант нових військових операцій не виключається, але вже не розглядається як першочерговий.

Аналітики попереджають: завершення війни без розблокування Ормузької протоки може зміцнити позиції Ірану в регіоні та дозволити йому контролювати один із найважливіших енергетичних маршрутів світу. У такому разі складна і ризикована операція з відновлення судноплавства може бути відкладена на невизначений час.

Читайте також на порталі "Коментарі" — між Україною та Іраном спалахнув новий дипломатичний скандал після заяви постійного представника Тегерана при ООН Амір Саїд Іравані, який звинуватив Київ у "співучасті в агресії" США та Ізраїлю. У відповідь українське МЗС різко відкинуло ці звинувачення, назвавши їх відвертою дезінформацією.




