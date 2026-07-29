Трамп готов отправить в Киев своих спецпредставителей: украинцев ошеломили правдой об угрозе

Возможный визит спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев станет важным политическим сигналом, однако, вряд ли изменит ход переговорного процесса между Украиной и Россией. Такое мнение высказал аналитик программы "Северная Америка" Совета внешней политики "Украинская призма" Евгений Костогрызов.

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По словам эксперта, не следует переоценивать значение дипломатических поездок американских переговорщиков. Он подчеркнул, что Виткофф и Кушнер уже долгое время привлечены к различным международным переговорам, в частности, по Ирану, однако это не всегда приводит к ощутимым политическим результатам.

"Скептически отношусь к тому, насколько эффективны визиты Виткоффа и Кушнера, будь то визиты в Москву, будь то визиты в Киев, будь то визиты на Ближний Восток. Поэтому я бы не придавал этому какого-то чрезвычайного веса", — отметил Костогрызов.

В то же время, аналитик признал, что сама возможность приезда американских спецпредставителей в Киев свидетельствует об определенных изменениях в подходах Вашингтона. Если раньше основная дипломатическая активность сосредоточена вокруг контактов с Россией, то теперь Украина также оказывается в центре переговорного внимания США.

Впрочем, по мнению Костогрызова, ожидать дипломатического прорыва пока не стоит. Он убежден, что ключевая проблема не в формате или уровне контактов, а в нежелании Кремля вести содержательные переговоры.

"Для того чтобы визит был результативным, нужно, чтобы РФ тоже серьезно воспринимала переговорный процесс. Но Россия до сих пор не готова воспринимать его серьезно. Она была бы готова к переговорам только на собственных условиях, а это абсолютно нереально", — пояснил эксперт.

Именно поэтому, убежден Костогрызов, даже если поездка Виткоффа и Кушнера в украинскую столицу состоится в ближайшее время, она будет иметь прежде всего символическое значение и станет скорее демонстрацией политической поддержки Киева, чем началом нового этапа мирного процесса.

"Поэтому и визит, если он и будет, я думаю, что он не будет результативным", – подытожил аналитик.

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