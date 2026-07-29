Можливий візит спецпредставників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва стане важливим політичним сигналом, однак навряд чи змінить хід переговорного процесу між Україною та Росією. Таку думку висловив аналітик програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Євген Костогризов.

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За словами експерта, не варто переоцінювати значення дипломатичних поїздок американських переговорників. Він наголосив, що Віткофф і Кушнер вже тривалий час залучені до різних міжнародних переговорів, зокрема щодо Ірану, однак це не завжди призводить до відчутних політичних результатів.

"Скептично ставлюся до того, наскільки ефективні візити Віткоффа та Кушнера, чи то візити до Москви, будь то візити до Києва, будь то візити на Близький Схід. Тому я би не надавав цьому якоїсь надзвичайної ваги", – зазначив Костогризов.

Водночас аналітик визнав, що сама можливість приїзду американських спецпредставників до Києва свідчить про певні зміни у підходах Вашингтона. Якщо раніше основна дипломатична активність була зосереджена навколо контактів із Росією, то тепер Україна також опиняється у центрі переговорної уваги США.

Втім, на думку Костогризова, очікувати дипломатичного прориву поки що не варто. Він переконаний, що ключова проблема полягає не у форматі чи рівні контактів, а в небажанні Кремля вести змістовні переговори.

"Для того, щоб візит був результативним, потрібно, щоб РФ теж серйозно сприймала перемовний процес. Але Росія досі не готова сприймати його серйозно. Вона була б готова до переговорів лише на власних умовах, а це абсолютно нереально", – пояснив експерт.

Саме тому, переконаний Костогризов, навіть якщо поїздка Віткоффа та Кушнера до української столиці відбудеться найближчим часом, вона матиме насамперед символічне значення і стане радше демонстрацією політичної підтримки Києва, ніж початком нового етапу мирного процесу.

"Тому і візит, якщо він і буде, я думаю, що він не буде результативним", – підсумував аналітик.

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з депутатами Державної думи вкотре наголосив на пріоритетності військових витрат і заявив про необхідність формувати бюджет із урахуванням оборонних потреб.