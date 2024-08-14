Трамп готов решать вопросы Украины без Украины: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Интервью Дональда Трампа бизнесмену Илону Маску в очередной раз продемонстрировало, что его видение того, как может завершиться война в Украине, не изменилось, считает публицист Виталий Портников.
Дональд Трамп
По его словам, бывший американский президент уверен, что главным инструментом для окончания этой войны является его разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым, как подчеркнул Трамп, они и раньше неплохо ладили. При этом Портников добавил, что Трампу не удавалось с Путиным договориться ни о чем, но его это не смущает.
Кроме того, по его словам, все планы, которые предлагают Трампу, абсолютно не убеждают бывшего американского президента, привыкшего не обращать внимания на советы своих советников тогда, когда они не соответствуют его собственному видению мира. И потому, считает эксперт, не нужно жить в иллюзиях и считать, что публикация того или иного благоприятного для Украины плана окончания войны, написанного кем-то из ведущих республиканцев, как-то сказывается на позициях Дональда Трампа.
Более того, говорит эксперт, Трамп абсолютно уверен в неспособности Украины продолжать войну с Россией, и считает, что любая договоренность с Путиным, даже такая, которая будет учитывать пожелания бывшего американского президента и действующего президента Российской Федерации, будут спасением Украины.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно таких переговоров об Украине без Украины хочет кремлевский диктатор Путин.
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