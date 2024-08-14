Трамп готов решать вопросы Украины без Украины: о чем идет речь

Интервью Дональда Трампа бизнесмену Илону Маску в очередной раз продемонстрировало, что его видение того, как может завершиться война в Украине, не изменилось, считает публицист Виталий Портников.

Дональд Трамп

По его словам, бывший американский президент уверен, что главным инструментом для окончания этой войны является его разговор с президентом России Владимиром Путиным, с которым, как подчеркнул Трамп, они и раньше неплохо ладили. При этом Портников добавил, что Трампу не удавалось с Путиным договориться ни о чем, но его это не смущает.

"Позиция бывшего американского президента по окончании войны в Украине так и не изменилась. Трамп уверен, что ключом к окончанию этой войны должны стать его переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что вопрос будущего Украины должен быть решен без Украины. Видение Трампом мира — это договоренности руководителей ведущих государств мира, а вот руководители других, меньших государств должны просто соглашаться с теми решениями, которые будут приняты на этих саммитах", — считает Портников.

Кроме того, по его словам, все планы, которые предлагают Трампу, абсолютно не убеждают бывшего американского президента, привыкшего не обращать внимания на советы своих советников тогда, когда они не соответствуют его собственному видению мира. И потому, считает эксперт, не нужно жить в иллюзиях и считать, что публикация того или иного благоприятного для Украины плана окончания войны, написанного кем-то из ведущих республиканцев, как-то сказывается на позициях Дональда Трампа.

"Республиканцы не могут повлиять на экс-президента, который, фактически, приватизировал эту историческую партию Соединенных Штатов и навязал ей собственную повестку дня, отличную от тех традиционных ценностей, которыми руководствовалась Республиканская партия. Мы можем четко говорить, что американские республиканцы под влиянием Трампа перешли с правых на ультраправые политические позиции", – добавил Портников.

Более того, говорит эксперт, Трамп абсолютно уверен в неспособности Украины продолжать войну с Россией, и считает, что любая договоренность с Путиным, даже такая, которая будет учитывать пожелания бывшего американского президента и действующего президента Российской Федерации, будут спасением Украины.

"Любой результат переговоров с российским диктатором Дональд Трамп будет выдавать за свою великую внешнеполитическую победу, даже если это не будет соответствовать действительности", — добавил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что именно таких переговоров об Украине без Украины хочет кремлевский диктатор Путин.



