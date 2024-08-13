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Переговоры с Украиной Путин воспринимает как капитуляцию: с кем готов говорить о прекращении войны

Кремлевский диктатор Путин готов идти на переговоры о мире, но не с Украиной

сегодня, 11:33
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Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин тему переговоров с Украиной воспринимает как первый шаг в его личной капитуляции, считает политолог Владимир Горбач. Именно поэтому, по его мнению, Путин в этом вопросе "будет упираться до последнего".

Переговоры с Украиной Путин воспринимает как капитуляцию: с кем готов говорить о прекращении войны

Владимир Путин

Впрочем, как говорит политолог, Путин вовсе не против переговоров об Украине без Украины, с кем угодно, желательно для него, с США, но может и с Китаем.

"Ибо это для него победа, а не капитуляция. Война – это средство. Переговоры о новом мировом порядке – цель. Недоступна пока для него цель. Потому и нервничает", — считает Горбач.

По его мнению, именно эта персональная цель Путина не позволит РФ вовремя или вообще сойти с погибельного для нее пути.

"Так что те, кто не верит в разрушение России, ошибаются. Гарантом этого процесса является упорство самого Путина", — отметил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после начала успешной кампании ВСУ в Курской области диктатор Путин отверг любую возможность проведения переговоров с Украиной. Есть мнение, что Путин или его преемники будут вести реальные переговоры только когда: либо получит очень больно по зубам и ситуация для нее будет очень опасной, либо когда потенциал ВС РФ истощится настолько, что продолжать войну для России будет невозможно, либо когда внутренняя стабильность режима даст трещину — экономическую, социальную, политическую, или когда совпадают 2 или 3 из этих или.

При этом вторжение в Курскую область вывело Путина из себя и его система довольно плохо отреагировала на черного лебедя, а Запад не побоялся и даже одобрили эскалацию, чего он тоже не ожидал. Именно поэтому Путин вынужден делать различные истерические заявления.




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Источник: https://www.facebook.com/volodymyr.horbach/posts/pfbid02HDGYADYFqXuqXjMe6a4pTZvEKtruwxW3UEKRgxFdifkttJa3sjig9edMXwfc6oUql
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