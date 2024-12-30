Трамп готов ударить по наиболее преданному союзнику РФ: подробности

20 января в США состоится инаугурация Дональда Трампа, который сразу после нее сосредоточится на укреплении международной политики, в том числе из-за давления на ключевых союзников России, отметил в эфире 24 канала израильский журналист Цви Зильбер. По его мнению, именно Иран может стать центральной мишенью в стратегии новоизбранного президента США. Он подчеркнул, что режим в Иране может потерпеть крах, как это произошло в Сирии. Без иранской поддержки, в частности военной помощи, кремлевскому диктатору Владимиру Путину будет гораздо сложнее продолжать свои войны.

Дональд Трамп

По словам Зильбера, Трамп вряд ли простит Иран, ведь, по его информации, страна причастна к попыткам покушения на его жизнь. Несмотря на готовность сотрудничать со многими государствами, Трамп будет оставаться жестким в отношении Тегерана.

"Трамп понимает, что если он вытянет Иран из этой антизападной и "путино-китайской" коалиции, то очень сильно ее ослабит. Без иранской помощи Путину будет тяжело, ведь Иран обеспечивает российскую армию даже военной формой", – подчеркнул журналист.

Кроме того, давление на Иран может стать важным элементом переговорной стратегии США в будущем диалоге с Россией. Зильбер прогнозирует, что после 20 января мир может стать свидетелем драматических событий в Иране.

"Как рассыпался Асад, так и иранский режим может посыпаться, ведь у него нет внешней "крыши". Если Сирия имела Иран, действовавший из-за Хезболлы, и Россию, занятую войной в Украине, рухнули две ноги, на которых держался сирийский режим" , – добавил Зильбер.

Кроме того, известно, что команда Трампа уже разрабатывает обновленную стратегию максимального давления 2.0 на Иран. В частности, издание The Wall Street Journal сообщало, что рассматриваются два основных варианта. Первый – это усиление военного присутствия США на Ближнем Востоке. Такие действия включают увеличение контингента американских войск, передислокацию самолетов и кораблей, а также активизацию продаж современного оружия Израилю. Рассматривается возможность ударов по ядерным объектам Ирана. Второй – сочетание жестких финансовых санкций с угрозой военных действий. Такой подход может вынудить Иран пойти на дипломатические уступки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин начал считать Трампа слабаком.



