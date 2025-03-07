Трамп готовит «другу Владимиру» сюрприз: диктатор будет удивлен

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент Дональд Трамп может применить жесткую риторику по отношению к кремлевскому диктатору Владимиру Путину во время возможных переговоров, если Россия не согласится на мир. Как отметил в эфире 24 канала израильский журналист Цви Зильбер, президент США может использовать стратегию "кнута и пряника".
Дональд Трамп
В частности, по мнению эксперта, Вашингтон может значительно нарастить поставки оружия Украине. Как отметил Зильбер, если Путин откажется прекратить войну, США могут предоставить Украине столько вооружения, что российская армия потерпит сокрушительное поражение.
По словам журналиста, главный "кнут" для Путина – это перспектива значительного увеличения американской военной поддержки Украины. В то же время сам Трамп часто делает противоречивые заявления по поводу войны и имеет репутацию непредсказуемого политика, открывающего пространство для разных сценариев развития событий.
Впрочем, он все же признал, пока сложно прогнозировать, как будет разворачиваться ситуация. Примечательно, что в своей речи перед Конгрессом США 5 марта Трамп почти не упомянул об Украине, сосредоточившись преимущественно на внутренних проблемах Америки.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин категорически отверг любые уступки РФ в ходе "СВО" .
Новости