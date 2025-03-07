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Трамп готовит «другу Владимиру» сюрприз: диктатор будет удивлен

Трамп является импульсивным человеком, поэтому готовит для Путина новые сюрпризы, если он откажется от компромиссов по решению войны в Украине

сегодня, 09:46 comments2064
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Ткачик Олеся

Президент Дональд Трамп может применить жесткую риторику по отношению к кремлевскому диктатору Владимиру Путину во время возможных переговоров, если Россия не согласится на мир. Как отметил в эфире 24 канала израильский журналист Цви Зильбер, президент США может использовать стратегию "кнута и пряника".

Трамп готовит «другу Владимиру» сюрприз: диктатор будет удивлен

Дональд Трамп

В частности, по мнению эксперта, Вашингтон может значительно нарастить поставки оружия Украине. Как отметил Зильбер, если Путин откажется прекратить войну, США могут предоставить Украине столько вооружения, что российская армия потерпит сокрушительное поражение.

"Говорили, что если Путин не согласится на мир, а он на него не согласится, то США дадут Украине столько оружия, что путинская армия терпит поражение. Думаю, что Путин не захочет продолжать войну в такой ситуации, если Штаты действительно будут предоставлять Украине столько оружия, сколько нужно, а не 10%", — сказал он.

По словам журналиста, главный "кнут" для Путина – это перспектива значительного увеличения американской военной поддержки Украины. В то же время сам Трамп часто делает противоречивые заявления по поводу войны и имеет репутацию непредсказуемого политика, открывающего пространство для разных сценариев развития событий.

"Это импульсивный человек. Как в один момент заявил, что замораживает все поставки оружия в Украину, он может заявить, что половина его складов хранения американской армии перевозится в Украину. Не исключаю этого. Не только "пряник", но на каком-то этапе появится "кнут", — предположил Зильбер.

Впрочем, он все же признал, пока сложно прогнозировать, как будет разворачиваться ситуация. Примечательно, что в своей речи перед Конгрессом США 5 марта Трамп почти не упомянул об Украине, сосредоточившись преимущественно на внутренних проблемах Америки.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин категорически отверг любые уступки РФ в ходе "СВО" .




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Источник: https://24tv.ua/mirni-peregovori-yak-tramp-mozhe-tisnuti-putina_n2768889
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