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Трамп готовит невиданный "пряник" для Путина: какое решение президента США окончательно добьет Украину

На фоне переговоров Трампа и Путина обсуждают санкционные послабления для России и поставки ее дизельного горючего в Турцию

19 октября 2026, 10:35
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Клименко Елена

США могут пойти на дальнейшее ослабление санкций против России, в том числе в отношении танкеров, газового сектора и отдельных российских компаний. В то же время Вашингтон, по информации источников РБК-Украина, требует от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, не предлагая конкретных гарантий или компенсаций.

Трамп готовит невиданный "пряник" для Путина: какое решение президента США окончательно добьет Украину

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам собеседника издания во власти, американская сторона не стремится усиливать давление на Кремль, а пытается добиться уступок от Украины.

"Сейчас американцы требуют от Украины прекратить удары по российским НПЗ, ничего не предлагая взамен", — рассказал источник.

В то же время в США, как утверждает собеседник издания, обсуждают новые шаги по смягчению ограничений против Москвы. Речь идет о возможном снятии санкций с танкеров и газового сектора, а также с части компаний и физических лиц. Кроме того, американская сторона якобы рассматривает варианты получения контроля за замороженными российскими активами.  

На фоне этих сообщений, Турция также может получить часть российского дизельного топлива в рамках договоренностей президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом заявил турецкий министр энергетики Алпарслан Байрактар, однако конкретных объемов поставок не назвал.

В то же время министр энергетики США Крис Райт назвал дизельное соглашение стимулом для России, а не способом спасти его экономику. По его словам, Москва сможет извлечь выгоду только при условии сокращения внутреннего потребления дизеля, уменьшения военных расходов или восстановления поврежденных нефтеперерабатывающих заводов.

Портал "Комментарии" уже писал, что горячая фаза войны России против Украины может завершиться тогда, когда цена продолжения боевых действий для Кремля превысит возможные выгоды. Для этого Украине необходимо ослаблять российские ресурсы, эффективно обороняться и наносить противнику ощутимые ответные удары, заявил журналист Виталий Портников.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ultimatum-garantiy-k-tramp-vikruchue-ruki-1792348190.html
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