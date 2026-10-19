Трамп готує небачений "пряник" для Путіна: яке рішення президента США остаточно доб'є Україну

США можуть піти на подальше послаблення санкцій проти Росії, зокрема щодо танкерів, газового сектору та окремих російських компаній. Водночас Вашингтон, за інформацією джерел РБК-Україна, вимагає від Києва припинити атаки на російські нафтопереробні заводи, не пропонуючи натомість конкретних гарантій чи компенсацій.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами співрозмовника видання у владі, американська сторона не прагне посилювати тиск на Кремль, а натомість намагається домогтися поступок від України.

"Зараз американці вимагають від України припинити удари по російських НПЗ, нічого не пропонуючи взамін", — розповіло джерело.

Водночас у США, як стверджує співрозмовник видання, обговорюють нові кроки щодо пом’якшення обмежень проти Москви. Йдеться про можливе зняття санкцій із танкерів і газового сектору, а також із частини компаній та фізичних осіб. Крім того, американська сторона нібито розглядає варіанти отримання контролю над замороженими російськими активами.

На тлі цих повідомлень Туреччина також може отримати частину російського дизельного пального в межах домовленостей президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це заявив турецький міністр енергетики Алпарслан Байрактар, однак конкретних обсягів постачання не назвав.

Водночас міністр енергетики США Кріс Райт назвав дизельну угоду стимулом для Росії, а не способом урятувати її економіку. За його словами, Москва зможе отримати вигоду лише за умови скорочення внутрішнього споживання дизелю, зменшення військових витрат або відновлення пошкоджених нафтопереробних заводів.

Портал "Коментарі" вже писав, що гаряча фаза війни Росії проти України може завершитися тоді, коли ціна продовження бойових дій для Кремля перевищить можливі вигоди. Для цього Україні необхідно послаблювати російські ресурси, ефективно оборонятися та завдавати противнику відчутних ударів у відповідь, заявив журналіст Віталій Портников.