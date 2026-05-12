Трамп готовит сделку с Путиным: на какой шаг могут пойти США, ради «перемирия» в Украине

США пытаются добиться временного прекращения огня между Украиной и Россией, предлагая Москве возможное смягчение санкций. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Трамп и Путин.

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа стремится оживить фактически зашедший в тупик дипломатический процесс и добиться хотя бы временной паузы в войне. Однако в Киеве такие переговоры вызывают все большее беспокойство.

Главная претензия украинской стороны заключается в отсутствии четких гарантий безопасности, которые могли бы предотвратить новое вторжение России после возможного перемирия. Источники утверждают, что Вашингтон сейчас сосредоточен прежде всего на достижении самой сделки, даже если ключевые требования Украины останутся без ответа.

"Они хотят, чтобы Украина согласилась на как можно большее или хотя бы не мешала", — сообщил один из собеседников издания.

Новый импульс переговорному процессу придало неожиданное заявление Трампа о трехдневном перемирии с 9 по 11 мая. Многие восприняли этот шаг как попытку обеспечить Кремлю спокойное проведение парада ко Дню Победы в Москве.

Позже американский лидер заявил журналистам, что хотел бы видеть более длительное прекращение огня. После этого, как отмечает издание, в дипломатических кругах начали активно обсуждать, какую цену за продолжение паузы может потребовать российский президент Владимир Путин.

Несмотря на многочисленные раунды переговоров при посредничестве США, стороны по-прежнему остаются далеки от полноценного соглашения. По информации источников, ключевыми препятствиями остаются территориальные претензии России, вопрос гарантий безопасности для Украины и механизмы контроля за соблюдением возможного перемирия.

В Киеве опасаются, что временная пауза без жестких международных обязательств может дать Москве возможность перегруппировать силы и подготовиться к новому этапу войны.

