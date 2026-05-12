Трамп готує угоду з Путіним: на який крок можуть піти США, заради перемир'я в Україні

США намагаються домогтися тимчасового припинення вогню між Україною та Росією, пропонуючи Москві можливе пом'якшення санкцій. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на джерела, знайомі з переговорами.

За даними видання, адміністрація президента США Дональда Трампа прагне оживити дипломатичний процес, що фактично зайшов у глухий кут, і домогтися хоча б тимчасової паузи у війні. Однак у Києві такі переговори викликають дедалі більше занепокоєння.

Головна претензія української сторони полягає у відсутності чітких гарантій безпеки, які могли б запобігти новому вторгненню Росії після можливого перемир'я. Джерела стверджують, що Вашингтон зараз зосереджений насамперед на досягненні самої оборудки, навіть якщо ключові вимоги України залишаться без відповіді.

"Вони хочуть, щоб Україна погодилася на якнайбільше або хоча б не заважала", — повідомив один із співрозмовників видання.

Новий імпульс переговорному процесу надало несподіваної заяви Трампа про триденне перемир'я з 9 по 11 травня. Багато хто сприйняв цей крок як спробу забезпечити Кремлю спокійне проведення параду до Дня Перемоги у Москві.

Пізніше американський лідер заявив журналістам, що хотів би бачити триваліше припинення вогню. Після цього, як зазначає видання, у дипломатичних колах почали активно обговорювати, яку ціну за продовження паузи може вимагати російський президент Володимир Путін.

Незважаючи на численні раунди переговорів за посередництва США, сторони, як і раніше, залишаються далекі від повноцінної угоди. За інформацією джерел, ключовими перешкодами залишаються територіальні претензії Росії, питання гарантій безпеки для України та механізми контролю за дотриманням можливого перемир'я.

У Києві побоюються, що тимчасова пауза без жорстких міжнародних зобов'язань може дати Москві можливість перегрупувати сили та підготуватися до нового етапу війни.

