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Трамп готовит трехсторонние переговоры по Украине: Джонсон заявил о скором прорыве

В Вашингтоне утверждают, что стороны уже близки к новому формату переговоров. Однако спикер Палаты представителей США предупредил: доверять Путину нельзя

26 октября 2026, 07:00
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Кравцев Сергей

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация Дональда Трампа работает над организацией трехсторонних переговоров, которые должны помочь завершить войну России против Украины. По его словам, подготовка к возможной встрече уже продвинулась достаточно далеко. Об этом Джонсон рассказал в интервью, которое цитирует Bloomberg. 

Трамп готовит трехсторонние переговоры по Украине: Джонсон заявил о скором прорыве

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Он сообщил, что в течение выходных общался с президентом США Дональдом Трампом и государственным секретарем Марко Рубио. Во время этих контактов американские чиновники поделились с ним планами относительно дальнейших дипломатических усилий.

"Они работают над тем, чтобы положить конец войне России против Украины", — заявил спикер Палаты представителей.

По словам Джонсона, стороны уже "на пороге" трехсторонних переговоров. При этом он не уточнил, кто именно должен принять участие во встрече, когда она может состояться и какие условия будут обсуждаться.

Американский политик подчеркнул, что урегулирование конфликта представляет собой сложный процесс, поскольку предполагает учет множества факторов. По его словам, администрация Трампа использует все доступные возможности, чтобы добиться завершения войны.

В то же время Джонсон отдельно предостерег от чрезмерного доверия российскому руководству. Он заявил, что президенту России Владимиру Путину нельзя верить, а действия Вашингтона должны учитывать этот риск.

Заявление спикера прозвучало на фоне дипломатических усилий США, направленных на прекращение войны. Однако пока остается открытым вопрос, какие условия могут стать основой переговоров и удастся ли участникам согласовать приемлемый для сторон формат урегулирования.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-25/rubio-plans-trilateral-negotiations-over-ukraine-johnson-says
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