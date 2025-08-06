Трамп готовит важное обращение: в Белом доме раскрыли детали

Президент США Дональд Трамп завтра, в 16:30 по местному времени, выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Об этом стало известно из расписания американского президента, на которое в соцсетях ссылаются журналисты.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Белый дом объявил, что президент Трамп выступит с заявлением из Овального кабинета завтра в 16:30", — сообщила руководитель американского бюро и корреспондент Белого дома Рина Бхардвадж, которая ранее работала в CNN-News18.

Детали темы речи американского президента пока не разглашаются, однако ожидается, что обращение будет иметь важное значение.

Отметим, ранее во время брифинга президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф в среду проведет переговоры с представителями России. По итогам переговоров Белый дом примет решение о возможном введении тарифов против стран, которые закупают российские энергоресурсы.

Журналисты поинтересовались, какова вероятность, что будут введены 100% пошлины для стран, которые продолжают покупать российскую нефть и газ. На это президент США ответил, что решение будет принято в ближайшее время.

"Ну, я никогда не называл процент, но мы действительно намерены сделать немало в этом направлении. Посмотрим, что произойдет в течение относительно короткого времени. У нас завтра встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет", – высказался глава Белого дома.

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