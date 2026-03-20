Трамп готовит жесткий сценарий: что первым США могут захватить в Иране

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность оккупации или морской блокады иранского острова Харг, который является ключевым для нефтяного экспорта Ирана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в правительстве.

По данным собеседников, цель потенциальной операции – заставить Тегеран разблокировать Ормузский пролив и стабилизировать мировые цены на энергоносители. Именно через Харг проходит до 90% иранского нефтяного экспорта, что делает его стратегической целью.

Впрочем, в Вашингтоне отдают себе отчет в рисках. Для реализации такого сценария США сначала планируют ослабить иранские силы в регионе ударами, которые могут занять около месяца. Только после этого рассматривается вариант захвата острова как инструмента давления на переговорах.

По информации источников, в регион уже опрокидывают дополнительные подразделения морской пехоты, а Пентагон не исключает дальнейшего наращивания военного присутствия.

В то же время, окончательного решения пока нет. В Белом доме подчеркивают, что президент готов действовать решительно, если это позволит восстановить судоходство.

"Если для открытия пролива нужно взять Харг – это может произойти", – отметил один из чиновников.

Ранее США уже нанесли массированные удары по военным объектам на острове. Сам Трамп назвал Харг "почти незащищенным", заявив, что американские силы уничтожили там большинство целей.

Ситуация вокруг региона стремительно обостряется и потенциальная операция США может стать новой точкой эскалации с непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности.

