Трамп готує жорсткий сценарій: що першим США можуть захопити в Ірані

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість окупації або морської блокади іранського острова Харг, який є ключовим для нафтового експорту Ірану. Про це повідомляє Axios з посиланням на джерела в уряді.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними співрозмовників, мета потенційної операції – змусити Тегеран розблокувати Ормузьку протоку та стабілізувати світові ціни на енергоносії. Саме через Харг проходить до 90% іранського нафтового експорту, що робить його стратегічною ціллю.

Втім, у Вашингтоні усвідомлюють ризики. Для реалізації такого сценарію США спершу планують послабити іранські сили в регіоні ударами, що може зайняти близько місяця. Лише після цього розглядається варіант захоплення острова як інструменту тиску на переговорах.

За інформацією джерел, у регіон уже перекидають додаткові підрозділи морської піхоти, а Пентагон не виключає подальшого нарощування військової присутності.

Водночас остаточного рішення поки немає. У Білому домі підкреслюють, що президент готовий діяти рішуче, якщо це дозволить відновити судноплавство.

"Якщо для відкриття протоки потрібно взяти Харг – це може статися", — зазначив один із чиновників.

Раніше США вже завдали масованих ударів по військових об’єктах на острові. Сам Трамп назвав Харг "майже незахищеним", заявивши, що американські сили знищили там більшість цілей.

Ситуація навколо регіону стрімко загострюється, і потенційна операція США може стати новою точкою ескалації з непередбачуваними наслідками для глобальної безпеки.

