Трамп готовится к масштабной депортации украинцев обратно в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп готовится к масштабной депортации украинцев обратно в Украину

Ольга Стефанишина, посол Украины в США, заявила, что посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательный приказ о выдворении

14 ноября 2025, 14:53
Автор:
Кравцев Сергей

Администрация Трампа готовится депортировать многочисленных украинцев с окончательными приказами о высылке на разрушенную войной родину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в среду Министерство юстиции США заявило в судебном представлении, что правительство планирует депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в понедельник.

Его адвокаты заявили, что, похоже, Иммиграционная и таможенная служба предпринимают попытки, чтобы выслать "значительное количество" граждан Украины, а другим задержанным сообщили, что их вывезут "военными рейсами в Украину или Польшу в понедельник".

Ольга Стефанишина, посол Украины в США, заявила, что посольству известно о "примерно 80 гражданах Украины", которые имеют окончательный приказ о выдворении "из-за нарушения американского законодательства".

По ее словам, американские власти работают над логистическими мерами для проведения депортации, "принимая во внимание отсутствие прямого международного воздушного сообщения с Украиной".

"Следует отметить, что депортация является широко используемым правовым механизмом, предусмотренным иммиграционным законодательством большинства стран мира. Это рутинная процедура, которая применяется ко всем иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые нарушают условия пребывания на территории США, независимо от их гражданства", – сказала Стефанишина.

Если депортируют всех 80 человек, это будет самый высокий показатель за последние годы. По данным Иммиграционной службы, в 2024 финансовом году из США было депортировано 53 украинца.

Согласно международным договорам, чиновники не должны отправлять людей в страны, где их могут преследовать или пытать. Даже злостные преступники должны быть защищены от пыток.

Читайте также на портале "Комментарии" — "Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит.




Источник: https://www.washingtonpost.com/immigration/2025/11/14/ukraine-deportations-trump-zelensky/
