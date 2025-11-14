Трамп готується до масштабної депортації українців назад до України

Адміністрація Трампа готується депортувати численних українців із остаточними наказами про висилку на зруйновану війною батьківщину. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Washington Post".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У публікації йдеться, що у середу Міністерство юстиції США заявило у судовій поданні, що уряд планує депортувати 41-річного Романа Суровцева в Україну вже у понеділок.

Його адвокати заявили, що, схоже, Імміграційна та митна служба роблять спроби вислати "значну кількість" громадян України, а іншим затриманим повідомили, що їх вивезуть "військовими рейсами в Україну або Польщу в понеділок".

Ольга Стефанишина, посол України в США, заявила, що посольству відомо про "приблизно 80 громадян України", які мають остаточний наказ про видворення "через порушення американського законодавства".

За її словами, американська влада працює над логістичними заходами для проведення депортації, "беручи до уваги відсутність прямого міжнародного повітряного сполучення з Україною".

"Слід зазначити, що депортація є правовим механізмом, що широко використовується, передбаченим імміграційним законодавством більшості країн світу. Це рутинна процедура, яка застосовується до всіх іноземних громадян і осіб без громадянства, які порушують умови перебування на території США, незалежно від їх громадянства", – сказала Стефанішина.

Якщо депортують усіх 80 осіб, це буде найвищим показником за останні роки. За даними Імміграційної служби, у 2024 фінансовому році зі США було депортовано 53 українці.

Згідно з міжнародними договорами, чиновники не повинні відправляти людей до країн, де їх можуть переслідувати чи катувати. Навіть злісні злочинці мають бути захищені від тортур.

Читайте також на порталі "Коментарі" – "Українців масово депортують із Португалії": що насправді відбувається.



