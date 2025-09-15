Президент США Дональд Трамп собирается уже в четвертый раз продлить срок, предоставленный китайской компании ByteDance для продажи или отчуждения TikTok в США, несмотря на требования закона закрыть или продать приложение до сентября. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на информированные источники.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что дедлайн проходит 17 сентября, однако Белый дом склоняется к его отсрочке. Это уже будет четвертый перенос с момента принятия закона, требовавшего от ByteDance до января 2025 года либо продать TikTok в США, либо закрыть приложение.

Ранее Дональд Трамп признавал, что имеет потенциальных покупателей из США, но уклонялся от прямого ответа на будущее TikTok.

По его словам, варианты колеблются от продаж до "разрешить приложению исчезнуть", и это "зависит от Китая".

В Вашингтоне уже долгое время выражают обеспокоенность, что TikTok может использоваться китайскими властями для шпионажа или цензуры. Тем не менее, администрация США не спешит с блокировкой сервиса, которым в стране пользуются около 170 миллионов человек.

Переговоры между США и Китаем продолжаются, однако источники подчеркивают, что до 17 сентября ожидать окончательного соглашения не стоит. Продажа или передача алгоритма TikTok потенциальному американскому покупателю в любом случае нуждается в одобрении Пекина.

Читайте также на портале "Комментарии" — США ставят ультиматум: что должны сделать европейцы, если хотят завершения войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – главным препятствием на пути к миру есть глубокая личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Дональд Трамп высказал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.



