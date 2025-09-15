Трамп сделал откровенное признание: почему ему не удается принести мир в Украину

Главным препятствием на пути к миру есть глубокая личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Дональд Трамп высказал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – заявил Трамп.

Эта оценка заставила главу Белого дома усомниться в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп сказал: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".

Относительно того, когда такой разговор может состояться, президент ответил уклончиво, отметив, что это может произойти "относительно скоро".

На уточняющий вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.

"Будут переговоры – назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", – подытожил американский лидер.

