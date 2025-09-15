logo

Трамп сделал откровенное признание: почему ему не удается принести мир в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп сделал откровенное признание: почему ему не удается принести мир в Украину

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в возможности прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным из-за их глубокой личной вражды

15 сентября 2025, 06:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Главным препятствием на пути к миру есть глубокая личная неприязнь между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как передает портал "Комментарии", такое мнение Дональд Трамп высказал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.

Трамп сделал откровенное признание: почему ему не удается принести мир в Украину

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Ненависть между Зеленским и Путиным – непостижима", – заявил Трамп.

Эта оценка заставила главу Белого дома усомниться в эффективности прямых переговоров между Киевом и Москвой. Отвечая на вопрос, верит ли он в возможность таких переговоров, Трамп сказал: "Не знаю. Думаю, мне придется говорить самому".

Относительно того, когда такой разговор может состояться, президент ответил уклончиво, отметив, что это может произойти "относительно скоро".

На уточняющий вопрос, может ли следующим шагом стать трехсторонний саммит, Трамп отметил, что формат не имеет значения.

"Будут переговоры – назовете ли вы это саммитом или просто встречей, не имеет значения. Но, вероятно, мне придется принять участие. Они ненавидят друг друга так сильно, что почти не могут разговаривать", – подытожил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые жесткие санкции против России за ее агрессию против Украины. В то же время, американский лидер выдвинул условия для стран НАТО, которые делают реализацию этого сценария маловероятной.

По словам Трампа, санкции будут введены только в том случае, если все страны НАТО согласятся сделать то же самое и откажутся от закупок российской нефти. Кроме того, президент США призвал союзников установить высокие тарифы на Китай от 50 до 100%.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский поддержал призыв лидера США Дональда Трампа, чтобы страны НАТО прекратить покупать российскую нефть. В то же время он упрекнул главу Белого дома относительно санкций и войны в Украине.




Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F9S8VVOZXzk
