Трамп готовится приехать в Украину: президент США удивил заявлением о сроках

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре выразил уверенность в будущем Украины, заявив, что ее глава способен успешно отстроить государство после завершения войны. Кроме того, американский лидер не исключил, что в будущем может лично посетить Украину.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Говоря о перспективах страны, Трамп подчеркнул, что верит в способность Зеленского реализовать масштабное обновление.

"Я думаю, он построит отличную страну. Я думаю, он собирается это сделать", – сказал президент США.

Отдельное внимание глава Белого дома уделил экономическому потенциалу Украины. По его словам, у страны есть значительные запасы стратегически важных природных ресурсов, которые могут стать одним из ключевых факторов ее развития после войны.

Трамп отметил, что Украина входит в число государств с наибольшими залежями полезных ископаемых, в частности, редкоземельных металлов, которые имеют важное значение для современной промышленности и высокотехнологичного производства.

"Сейчас у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас есть некоторые земли. Но у нас есть полезные ископаемые. Это одна из самых богатых стран. Это одна из лучших стран в мире для добычи редкоземельных элементов", – заявил Трамп.

Во время общения с журналистами президент США ответил на вопрос о возможном визите в Украину. Он отметил, что не исключает такой поездки, однако признал, что окончательное решение будет в значительной степени зависеть от ситуации безопасности.

"Поеду, чего нет. Но не знаю, позволит ли мне это служба безопасности в период войны", — сказал американский президент.

Портал "Комментарии" уже писал , что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украине и России давно следует заключить мирное соглашение. Об этом глава Белого дома сказал во время встречи с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре.