Трамп готується приїхати до України: президент США здивував заявою про терміни

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі висловив упевненість у майбутньому України, заявивши, що її очільник здатний успішно відбудувати державу після завершення війни. Крім того, американський лідер не виключив, що в майбутньому може особисто відвідати Україну.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Говорячи про перспективи країни, Трамп наголосив, що вірить у здатність Зеленського реалізувати масштабне відновлення.

"Я думаю, він побудує чудову країну. Я думаю, він збирається це зробити", – сказав президент США.

Окрему увагу глава Білого дому приділив економічному потенціалу України. За його словами, країна має значні запаси стратегічно важливих природних ресурсів, які можуть стати одним із ключових чинників її розвитку після війни.

Трамп зазначив, що Україна входить до числа держав із найбільшими покладами корисних копалин, зокрема рідкоземельних металів, які мають важливе значення для сучасної промисловості та високотехнологічного виробництва.

"Зараз у нас є невелика частка в цій країні, тому що у нас є деякі землі. Але у нас є корисні копалини. Це одна з найбагатших країн. Це одна з кращих країн у світі для видобування рідкоземельних елементів", – заявив Трамп.

Під час спілкування з журналістами президент США також відповів на запитання щодо можливого візиту до України. Він зазначив, що не відкидає такої поїздки, однак визнав, що остаточне рішення значною мірою залежатиме від безпекової ситуації.

"Поїду, чого ж ні. Але не знаю, чи дозволить мені це служба безпеки в період війни", – сказав американський президент.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Україні і Росії давно слід укласти мирну угоду. Про це глава Білого дому сказав під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленський на полях саміту НАТО в Анкарі.