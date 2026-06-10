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Трамп готовится восстановить невиданные удары: какая страна получила категорическое предупреждение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовят "очень мощные" авиаудары по Ирану в ответ на сбитие американского вертолета

10 июня 2026, 20:15
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Клименко Елена

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут в ближайшей перспективе возобновить масштабные авиационные удары по территории Ирана. Об этом он сообщил в ходе общения с представителями СМИ в Белом доме.

Трамп готовится восстановить невиданные удары: какая страна получила категорическое предупреждение

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

По словам Трампа, поводом для более жесткой реакции стало сбивание американского вертолета Apache вблизи Ормузского пролива. Он подчеркнул, что в ответ Вашингтон рассматривает "очень мощные удары" по Ирану.  

"США нанесут по ним удары, очень мощные удары", — заявил президент.

Трамп также подробно описал инцидент с вертолетом, отметив его значимость для американских сил.

"Исходя из ситуации с вертолетом, думаю, у нас есть на это право. Они сбили очень выдающийся вертолет — действительно невероятную машину. Сначала они говорили, что не делали этого, а потом признали, что сделали. Бомба была в вертолете. Она не взорвалась. Вертолет горел, но бомба не сдетонировала. но очень повезло. А потом мы отправили беспилотный катер, двигавшийся на очень высокой скорости.

Отдельно президент США сообщил, что Вашингтон якобы предоставлял Ирану "отдых" после обращения Пакистана.

В то же время Трамп заявил, что США остаются близкими к заключению соглашения с Ираном, однако обвинил Тегеран в попытках манипулировать переговорами.

"Я работаю с Ираном уже несколько месяцев, и они должны подписать это соглашение. Это хорошее соглашение. Это не дает им права иметь ядерное оружие. Фактически это полностью запрещает им когда-либо иметь ядерное оружие", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал , что кремлевский правитель Владимир Путин подписал новый закон, предоставляющий государству право арестовывать имущество граждан РФ, выехавших за границу, за действия якобы "в ущерб интересам Российской Федерации".



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