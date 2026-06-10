Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть у найближчій перспективі відновити масштабні авіаційні удари по території Ірану. Про це він повідомив під час спілкування з представниками ЗМІ у Білому домі.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

За словами Трампа, приводом для жорсткішої реакції стало збиття американського гелікоптера Apache поблизу Ормузької протоки. Він наголосив, що у відповідь Вашингтон розглядає "дуже потужні удари" по Ірану.

"США завдадутьпо них удари, дуже потужні удари", — заявив президент.

Трамп також детально описав інцидент із гелікоптером, наголосивши на його значущості для американських сил.

"Виходячи із ситуації з гелікоптером, думаю, у нас є на це право. Вони збили дуже видатний вертоліт — насправді неймовірну машину. Спершу вони говорили, що не робили цього, а потім визнали, що зробили. Бомба була у вертольоті. Вона не вибухнула. Вертоліт горів, але бомба не здетонувала. Там були лише ці двоє хлопців. Вони вміли літати, але дуже пощастило. А потім ми відправили безпілотний катер, який рухався на дуже високій швидкості. Але це була чудова рятувальна операція", — зазначив він.

Окремо президент США повідомив, що Вашингтон нібито надавав Ірану "перепочинок" після звернення Пакистану.

Водночас Трамп заявив, що США залишаються близькими до укладення угоди з Іраном, однак звинуватив Тегеран у спробах маніпулювати переговорами.

"Я працюю з Іраном вже кілька місяців, і вони повинні підписати цю угоду. Це гарна угода. Це не дає їм права мати ядерну зброю. Фактично, це повністю забороняє їм будь-коли мати ядерну зброю", — підкреслив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський правитель Володимир Путін підписав новий закон, який надає державі право арештовувати майно громадян РФ, що виїхали за кордон, за дії, нібито "на шкоду інтересам Російської Федерації".