Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского: что это значит

Илия Куса, эксперт по международной политике и Ближнему Востоку аналитического центра "Украинский институт будущего", поделился своим мнением относительно заявлений Дональда Трампа о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным без участия Владимира Зеленского и Украины, а также объяснил возможные риски такого подхода. пишет "Главред"

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Он не говорит, что Украина не будет участвовать. Речь идет о том, что нужно вести переговоры с Россией. Не секрет, что Россия хочет переговоров именно с Соединенными Штатами. Но для завершения войны нужны переговоры как с Россией, так и с Украиной. То есть переговоры с Украиной не должны исключать переговоры с РФ", – отметил Куса.

Эксперт высказал мнение, что из-за нежелания Украины и России вести прямые переговоры на этом этапе может быть применен формат челночной дипломатии.

"Сначала через спецпредставителя США Кита Келлога, который предположительно поедет и в Киев, и в Москву. Также возможны двусторонние встречи на самом высоком уровне, то есть Трампа с Зеленским и Путиным отдельно, как попытка организовать переговоры между сторонами", — добавил эксперт.

Куса также рассказал, есть ли сейчас конкретные аспекты, по которым переговоры могут начаться.

"Его ключевая цель – немедленное прекращение огня и стабилизация ситуации хотя бы на время его президентства. Это позволит ему заявить, что он положил конец войне, как и обещал во время предвыборной кампании, укрепить свой образ миротворца, поскольку его считают воинственным президентом, который считается воинственным президентом, который только провоцирует конфликты", – объяснил эксперт.

Аналитик также подчеркнул, что Трамп стремится стабилизировать ситуацию, чтобы сосредоточиться на других важных для него приоритетах. Среди таких Куса назвал внутреннее развитие США, реализацию экономических и социальных реформ, а также стратегическое сдерживание Китая.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой ультиматум Трамп поставит Путину сразу после инаугурации. Новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации может выдвинуть кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум: либо Россия соглашается на прекращение огня по условиям, согласованным с президентом Владимиром Зеленским, либо США окажут полную поддержку Украине, что может привести к разгрому российской армии. Сказал полковник британских Сухопутных сил в отставке Гемиш де Бреттон-Гордон.

При этом полковник отметил, что Путин и его оцепление были убеждены в том, что Трамп станет на их сторону, однако, похоже, это совсем не так.