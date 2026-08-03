Трамп громко отказал Зеленскому в поставке Patriot: раскрыта страшная цель президента США

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой передать Украине 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot. По замыслу Киева этого запаса должно было хватить на ближайшие месяцы и зимний период, пока страна разворачивает собственное производство ракет для этих комплексов. Однако Белый дом пока не принимает окончательного решения. Военный эксперт и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Австрии Маркус Райснер в интервью ntv.de заявил, что проблема заключается не только в нехватке американских ракет.

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По словам эксперта, украинская система противовоздушной обороны переживает один из самых сложных периодов с начала полномасштабной войны.

"Можно исходить из того, что для этих систем вообще нет или почти нет ракет", – отметил Райснер, комментируя ситуацию с французско-итальянскими комплексами SAMP/T.

Он напомнил, что США сегодня производят около 650 ракет Patriot ежегодно и уже трудятся над трехкратным увеличением производства. В то же время, значительная часть боекомплекта остается в стратегическом резерве.

По оценке эксперта, даже после сокращения запасов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке у Вашингтона все еще есть возможность передать Украине часть перехватчиков.

По мнению Райснера, главной причиной задержки есть политический расчет Дональда Трампа.

"По моему мнению, президент США хочет подтолкнуть обе воюющие стороны к перемирию", – объяснил эксперт.

Он считает, что американский президент пытается использовать вопрос поставки Patriot как один из рычагов влияния на переговорный процесс, стремясь достичь прекращения огня еще до промежуточных выборов в Конгресс США.

Несмотря на это, Райснер подчеркнул, что Вашингтон не перестает поддерживать Украину.

"США и дальше предоставляют Украине разведывательные и целевые данные для ударов по территории России", – отметил он.

Эксперт также обратил внимание, что во время последнего визита Владимира Зеленского в США украинскому президенту не удалось провести отдельную встречу с Илоном Маском по расширению использования системы спутниковой связи Starlink.

Оценивая перспективы ближайших месяцев, Райснер предупредил, что предстоящая зима может стать для Украины еще сложнее предыдущей.

"Россия не сможет выдерживать постоянные атаки Украины в долгосрочной перспективе. Но сначала наступает зима, и она будет для Украины еще тяжелее предыдущей", — подчеркнул эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что посол Украины в Великобритании генерал Валерий Залужный заявил, что не верит в реалистичность вступления Украины в НАТО, несмотря на закрепленный в Конституции курс на членство в Альянсе. Такую позицию он высказал в ходе дискуссии по евроатлантической интеграции на совещании украинских послов в Киеве.