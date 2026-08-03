Трамп гучно відмовив Зеленському у постачанні Patriot: розкрито страшну мету президента США

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За задумом Києва, цього запасу мало б вистачити на найближчі місяці та зимовий період, поки країна розгортає власне виробництво ракет для цих комплексів. Проте Білий дім поки не ухвалює остаточного рішення. Військовий експерт і полковник Генерального штабу Збройних сил Австрії Маркус Райснер в інтерв'ю ntv.de заявив, що проблема полягає не лише у нестачі американських ракет.

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За словами експерта, українська система протиповітряної оборони переживає один із найскладніших періодів від початку повномасштабної війни.

"Можна виходити з того, що для цих систем взагалі немає або майже немає ракет", – зазначив Райснер, коментуючи ситуацію з французько-італійськими комплексами SAMP/T.

Він нагадав, що США сьогодні виробляють близько 650 ракет Patriot щороку та вже працюють над трикратним збільшенням виробництва. Водночас значна частина боєкомплекту залишається у стратегічному резерві.

За оцінкою експерта, навіть після скорочення запасів через загострення ситуації на Близькому Сході Вашингтон усе ще має можливість передати Україні частину перехоплювачів.

На думку Райснера, головною причиною затримки є політичний розрахунок Дональда Трампа.

"На мою думку, президент США хоче підштовхнути обидві воюючі сторони до перемир'я", – пояснив експерт.

Він вважає, що американський президент намагається використати питання постачання Patriot як один із важелів впливу на переговорний процес, прагнучи досягти припинення вогню ще до проміжних виборів до Конгресу США.

Попри це, Райснер наголосив, що Вашингтон не припиняє підтримувати Україну.

"США й далі надають Україні розвідувальні та цільові дані для ударів по території Росії", – зазначив він.

Експерт також звернув увагу, що під час останнього візиту Володимира Зеленського до США українському президенту не вдалося провести окрему зустріч з Ілоном Маском щодо розширення використання системи супутникового зв'язку Starlink.

Оцінюючи перспективи найближчих місяців, Райснер попередив, що майбутня зима може стати для України ще складнішою, ніж попередня.

"Росія не зможе витримувати постійні атаки України в довгостроковій перспективі. Але спочатку наступає зима, і вона буде для України ще важчою, ніж попередня", – підкреслив експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний заявив, що не вірить у реалістичність вступу України до НАТО, попри закріплений у Конституції курс на членство в Альянсі. Таку позицію він висловив під час дискусії щодо євроатлантичної інтеграції на загальній нараді українських послів у Києві.