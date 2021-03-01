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Трамп хочет баллотироваться в президенты США - настрой политика

Дональд Трамп убежден, что сможет выиграть следующие президентские выборы

сегодня, 08:35
Автор:

Кириєнко Анна

Скандальный экс-президент США Дональд Трамп во время выступления во Флориде заявил, что может принять участие в следующих выборах президента Америки. Об этом пишет издание Fox News.

Трамп хочет баллотироваться в президенты США - настрой политика

Дональд Трамп может пойти на следующие выборы президента США - детали. Фото: gazeta.ru

Кроме того, Дональд Трамп уверен, что легко одержит победу на следующем голосовании. Политик заявил и о его выигрыше президентской гонки в 2020 году.

Дональд Трамп во время выступления не забыл упомянуть своего оппонента и конкурента. Политик назвал Джозефа Байдена "худшим президентом в истории США".

Во время выступления Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. Бывший президент отметил, что у него уже есть партия — Республиканская. Поэтому о создании еще одной речи не идет.

Трамп уверен, что республиканцы на предстоящих выборах будут "едины, как никогда".

Напомним, что сенат США оправдал 45-го президента Дональда Трампа во втором историческом процессе об импичменте. Несмотря на эту победу политика, у него осталось много юридических проблем и скандалов. Какие проблемы ждут бывшего президента и сможет ли он с ними справиться, читайте в нашем материале.

Ранее сообщалось, что 63-летний политик, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо снова оказался в неприятной ситуации. Две бывшие помощницы утверждают, что губернатор вел себя неподобающим образом, ставил странные вопросы и завуалировано побуждал их к сексу. Сам политик считает, что лишь выполнял "функции наставника". Подробности скандала читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" сообщал, которое будущее ждет экс-президента Соединенных Штатов Америки.


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Источник: https://www.foxnews.com/politics/cpac-2021-speakers-rush-limbaugh-honored-at-ronald-reagan-dinner
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