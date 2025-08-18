logo

США Трамп хочет быстрой сделки по Украине: теперь у него остался всего один план
Трамп хочет быстрой сделки по Украине: теперь у него остался всего один план

Bloomberg пишет о том, что Трамп хочет быстрой сделки и будет давить на Украину

18 августа 2025, 08:50
Сегодня в Белом доме состоится встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Поскольку лидер США намерен достичь быстрой мирной сделки, он будет давить на Украину. О том, чтобы усиливать давление на Россию в Белом доме речи не идет. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Трамп хочет быстрой сделки по Украине: теперь у него остался всего один план

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, Дональд Трамп примет Владимира Зеленского и нескольких европейских лидеров, чтобы обсудить условия потенциальной мирной сделки.

Речь идет о соглашении, которое он обсуждал с главой Кремля Владимиром Путиным в пятницу на Аляске. Источник рассказал, что в то время, как США сосредоточатся на территориальных уступках, требуемых РФ, Киев будет стремиться зафиксировать возможные гарантии безопасности.

По словам других источников, Трамп в ходе телефонного разговора на выходных заявил лидерам, что он открыт для участия США в обеспечении гарантий безопасности Украины. Также он сказал союзникам, что хочет быстро достичь сделки и будет призывать Украину согласиться на это, поставив цель — провести встречу Зеленского и Путина в течение недели.

Bloomberg отмечает, многие европейские лидеры считают этот график "агрессивным", учитывая сколько вопросов остаются нерешенными.

Также источники сообщают, что Трамп раскрыл фрагменты своих разговоров с Путиным в разговоре лидерами союзников я хотя и без особых подробностей.

Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-17/uneasy-us-allies-set-to-plead-with-trump-to-stand-behind-ukraine
