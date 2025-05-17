Трамп хочет личные переговоры с главным партнером Путина

Президент США Дональд Трамп заявил о своей готовности посетить Китай и лично встретиться с главой КНР Си Цзиньпином. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в пятничном интервью Fox News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул важность американо-китайских отношений и выразил желание обсудить внешнюю политику и экономику.

"Я бы, конечно, сделал это", — ответил Трамп, когда его спросили, хотел бы он посетить Си во время зарубежной поездки, добавив, что отношения между Китаем и США являются "важными".

Это не первое заявление Трампа о стремлении к диалогу с Китаем. Ранее на этой неделе он отметил, что телефонный разговор с Си может состояться после временного перемирия в торговой войне. Соглашение предусматривает 90-дневное ослабление пошлин: США снизили тарифы на китайские товары со 145% до 30%, тогда как Китай уменьшил свои пошлины на американскую продукцию до 10%.

Отметим, в ходе этого же интервью Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин в самом деле пытается прийти к договоренностям, но главным препятствием на пути к миру является не он лично, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского.

Трамп избежал обвинений в адрес российского лидера, не захотев прямо ответить, что именно из-за его позиции сегодня продолжается война в Украине. Вместо этого американский лидер сместил акцент на украинского президента Владимира Зеленского.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", – отметил президент США.

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