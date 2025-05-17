Трамп похвастался хорошими отношениями с Путиным и раскритиковал Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин в самом деле пытается прийти к договоренностям, но главным препятствием на пути к миру является не он лично, а отсутствие "козырей" у Владимира Зеленского. Такое заявление глава Белого дома сделал в интервью программе Special Report на Fox News.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Трамп избежал обвинений в адрес российского лидера, не захотев прямо ответить, что именно из-за его позиции сегодня продолжается война в Украине. Вместо этого американский лидер сместил акцент на украинского президента Владимира Зеленского.

"Послушайте, у меня был довольно тяжелый разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он сказал. И он не облегчал дело. Я всегда говорил: у него нет козырей. И их действительно нет", – отметил президент США.

При этом ведущий напомнил Трампу о его сообщении в соцсети Truth Social с обращением к Путину – "Владимир, остановись" – тот не стал обвинять российского президента в продолжении войны. Наоборот, Трамп отметил, что Путин, по его мнению, хочет переговоров и устал от войны.

"Он сейчас выглядит не очень хорошо, а ему хочется выглядеть хорошо. Не забывайте, все должно было закончиться за неделю. Если бы он не увяз в грязи с теми танками, они были бы в Киеве через пять часов", – высказался Трамп.

Глава Белого дома напомнил, что без его участи решить конфликт не удастся.

"У меня очень хорошие отношения с Путиным. Я думаю, мы достигнем соглашения", – сказал Трамп.

Президент также отметил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию – в частности наложить санкции на нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Впрочем, назвал это крайней мерой.

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