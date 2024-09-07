Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что намерен как можно меньше использовать политику санкций в отношении России, чтобы защитить статус доллара как мировой резервной валюты.

Трамп не хочет применять санкции против РФ. Фото из открытых источников

"Проблема с санкциями состоит в том, что в конечном счете они убивают доллар, убивают то, что доллар представляет собой. Нам нужно чтобы доллар оставался мировой валютой. Я думаю, что если мы потеряем доллар как мировую валюту, это будет равносильно поражению в войне. Это сделает нас страной третьего мира", – заявил Дональд Трамп.

Политик добавил, что использовал санкции во время своего президентства в отношении стран, которые этого заслуживали.

"Я бы хотел использовать санкции как можно меньше", – подытожил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Как пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник британского аналитического центра Policy Exchange, победа Трампа может оставить Европу в затруднительном положении.

