Трамп хочет оставить американцев без Рождества: о чем идет речь

В этом году американцам, вероятно, придется платить гораздо больше за искусственные елки и другие праздничные декорации — и это еще при условии, что они вообще будут доступны в продаже.

Дональд и Мелания Трамп

Китайские производители, традиционно снабжающие США львиной долей новогоднего декора, предупреждают: из-за новых тарифов, введенных администрацией Дональда Трампа, американские заказы почти полностью исчезли. Это может привести к дефициту украшений и серьезному удару как по производителям, так и потребителям.

Известно, что американский рынок почти полностью зависит от импорта рождественских украшений из Китая — более 87% таких товаров на сумму около $4 млрд. поступает именно оттуда. В то же время, для китайских фабрик США является главным рынком сбыта: туда поставляется половина всей их продукции.

"В этом году я еще не получила ни одного заказа от американских клиентов", — говорит Цюнь Йин, владелица фабрики искусственных елок в городе Цзиньхуа. — "Обычно все заказы уже согласованы до середины апреля, а сейчас... даже непонятно, будут ли они вообще. Возможно, американцы в этом году ничего не будут покупать".

На другом конце провинции, в городе Шаосин, фабрика Лю Суна уже переориентируется на рынки России, Европы и Юго-Восточной Азии – вместе они составляют 75% его экспорта. "Конечно, мы волнуемся из-за уменьшения объемов из США. Но мы все равно выиграем эту торговую войну", – заявил он.

А вот Джессика Го, также управляющая фабрикой в Цзиньхуа, получила еще более тревожные новости: крупный американский заказчик приостановил контракт на 3 миллиона юаней ($408 тысяч), хотя она уже вложила 400 тысяч в материалы. Она опасается, что заказы будут отменены полностью.

Кстати, крупнейшим после Китая экспортером таких товаров в США является Камбоджа, но на ее продукцию недавно также было наложено 49% пошлин.

Производство искусственных елок в самих США, чего добивается администрация Трампа, пока нереально. "У нас нет ни необходимых технологий, ни производственных мощностей, ни рабочей силы", — заявила исполнительный директор Ассоциации искусственных елок США Джейми Уорнер.

По ее словам, 80% рождественских елок в США — искусственные, и большинство из них — со встроенными гирляндами — производятся исключительно в Китае.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , как в Китае планируют ответить на пошлины Трампа.



