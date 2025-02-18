Трамп хочет спровоцировать прямую войну между Европой и РФ: зачем ему это

В Украине тотально не понимают, к чему стремится Дональд Трамп, взявшись за скорейшее примирение Украины и РФ, отмечает политолог Роман Пономаренко.

Дональд Трамп

По его убеждению, главной целью Трампа является ликвидация глобалистского миропорядка, активно развивавшегося последние десятилетия леволиберальными элитами США и ЕС. Последствия этого проекта стала политическая и военная деградация некогда мощных стран Западного мира и их элит; демагогия вместо реальных действий в противодействии вызовам; культурный упадок; насаждение искусственных общественных ценностей; пропаганда психических отклонений и девиаций как чего-то нормального. Плюс, говорит эксперт, неконтролируемая миграция, которая постоянно подтачивает национальные и мировоззренческие основы европейских стран и т.д. Именно против всего этого, говорит Пономаренко, Трамп пошел "крестовым походом".

"Задача эта сверхсложная. Глобалисты опираются на мощную стриктурную систему – множество правительственных и неправительственных организаций с огромными бюджетами и персоналом. Поэтому разгром USAID, который смутил и напугал многих в Украине – преследовал цель дезорганизовать и разрушить эти структуры", — отметил Пономаренко.

По его словам, Трамп сейчас пытается сбить противника с толку, заставить паниковать, ошибаться.

Через эту призму и нужно рассматривать политику Трампа по поводу украино-российской войны. Она для него лишь очередной элемент разрушения глобалистского миропорядка, один из многих.

"Существует не лишенная смысла теория, что одна из ключевых целей Трампа – спровоцировать прямую войну Европы против РФ. В которой обе стороны окончательно ослабеют, НАТО, ЕС и другие глобальные структуры развалятся, Европа, как союзник США, обновится, РФ потеряет свое влияние и займет второстепенное место в мире. Да и США возобновят свою доминирующую позицию, как было после Второй мировой войны. В этом контексте и следует понимать разговоры о выводе войск США из Европы", — отметил Пономаренко.

При этом он убежден, что роль Украины в этом сценарии минимальна, потому что, к сожалению, ее никто не рассматривает как самостоятельного субъекта на мировой арене.

"Однако заинтересованность Трампа нашим государством все же заметна. Активность Келлога вряд ли пустая демонстрация, потому что в "таранном стиле" Трампа такое не вписывается. А потенциальное соглашение о допуске США к разработке украинских недр может стать своеобразным гарантом дальнейшей безопасности. Конечно, если правительство Украины вдруг не захочет конфликтовать с нынешними США в надежде на помощь от ЕС, которой не будет", — подытожил Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина заставляет США считаться с собой.



