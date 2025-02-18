Трамп хочет спровоцировать прямую войну между Европой и РФ: зачем ему это

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Ткачик Олеся
В Украине тотально не понимают, к чему стремится Дональд Трамп, взявшись за скорейшее примирение Украины и РФ, отмечает политолог Роман Пономаренко.
Дональд Трамп
По его убеждению, главной целью Трампа является ликвидация глобалистского миропорядка, активно развивавшегося последние десятилетия леволиберальными элитами США и ЕС. Последствия этого проекта стала политическая и военная деградация некогда мощных стран Западного мира и их элит; демагогия вместо реальных действий в противодействии вызовам; культурный упадок; насаждение искусственных общественных ценностей; пропаганда психических отклонений и девиаций как чего-то нормального. Плюс, говорит эксперт, неконтролируемая миграция, которая постоянно подтачивает национальные и мировоззренческие основы европейских стран и т.д. Именно против всего этого, говорит Пономаренко, Трамп пошел "крестовым походом".
По его словам, Трамп сейчас пытается сбить противника с толку, заставить паниковать, ошибаться.
Через эту призму и нужно рассматривать политику Трампа по поводу украино-российской войны. Она для него лишь очередной элемент разрушения глобалистского миропорядка, один из многих.
При этом он убежден, что роль Украины в этом сценарии минимальна, потому что, к сожалению, ее никто не рассматривает как самостоятельного субъекта на мировой арене.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украина заставляет США считаться с собой.
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