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Главная Новости Мир США Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку - СМИ
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Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку - СМИ

Президент США Дональд Трамп 8 декабря может подписать указ, который запретит продавать американскую вакцину за границу до того, как ею будут полностью обеспечены американцы.

7 декабря 2020, 23:55
Автор:

Ольга Чародий

Американский президент Дональд Трамп решил подписать закон, в котором говорится, что необходимо запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены штаты США. Данное решение Трамп хочет подписать завтра, передает Fox News.

Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку - СМИ

ФОТО: Из открытых источников

Чиновники сообщили изданию, что такое заявление Трамп сделает во время  брифинга уже во вторник. Кроме того, стало известно, что подписанное разрешение на использование вакцины Pfizer-BioNTech может быть уже  на этой  недели.

"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев", — сказал неназванный чиновник.

По его словам, за границу вакцину начнут поставлять в конце весны – начале лета и после того, как в США вакцинирует всех, кто пожелает привиться. Отметим, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило чиновник Америки рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса, в рамках тестирования.

Напомним, "Комментарии" писали, что Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/trump-executive-order-coronavirus-vaccine-america-first
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