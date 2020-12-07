Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку - СМИ

Язык
Coinspot 08.12.2020
BTC/USD
19098.70
ETH/USD
589.15
LTC/USD
83.12
НБУ 08.12.2020
USD/UAH
28.50
EUR/UAH
34.55
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Ольга Чародий
Американский президент Дональд Трамп решил подписать закон, в котором говорится, что необходимо
запретить предоставление вакцины от
коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены штаты США. Данное решение
Трамп хочет подписать завтра, передает Fox News. ФОТО: Из открытых источников
ФОТО: Из открытых источников
Чиновники сообщили изданию, что такое заявление Трамп сделает во время брифинга уже во вторник. Кроме того, стало известно, что подписанное разрешение на использование вакцины Pfizer-BioNTech может быть уже на этой недели.
"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев", — сказал неназванный чиновник.
По его словам, за границу вакцину начнут поставлять в конце весны – начале лета и после того, как в США вакцинирует всех, кто пожелает привиться. Отметим, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило чиновник Америки рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса, в рамках тестирования.
Напомним, "Комментарии" писали, что Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости