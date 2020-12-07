Трамп хочет запретить давать вакцину другим странам, пока не обеспечат Америку - СМИ

Американский президент Дональд Трамп решил подписать закон, в котором говорится, что необходимо запретить предоставление вакцины от коронавируса другим странами, пока ею не будут обеспечены штаты США. Данное решение Трамп хочет подписать завтра, передает Fox News. ФОТО: Из открытых источников

Чиновники сообщили изданию, что такое заявление Трамп сделает во время брифинга уже во вторник. Кроме того, стало известно, что подписанное разрешение на использование вакцины Pfizer-BioNTech может быть уже на этой недели.

"Первоочередной задачей является распространение этих вакцин среди американцев", — сказал неназванный чиновник.

По его словам, за границу вакцину начнут поставлять в конце весны – начале лета и после того, как в США вакцинирует всех, кто пожелает привиться. Отметим, сегодня Министерство здравоохранения Украины попросило чиновник Америки рассмотреть возможность предоставления Украине вакцины от коронавируса, в рамках тестирования.

Напомним, "Комментарии" писали, что Начало вакцинации от коронавирусной болезни в Украине можно ожидать не раньше конца весны-начала лета будущего года. Именно в это время данный препарат в рамках международной программы COVAX появится в нашей стране и обеспечит пятую часть украинцев – всего МОЗ согласно программе получит 8 млн доз на двухразовое введение препарата 4 млн украинцев. Первая партия препарата, которая прибудет в Украину, составит 1,8 млн.



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