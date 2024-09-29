Трамп хотел унизить Зеленского в США: чего требовал экс-президент

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Slava Kot
У бывшего президента США Дональда Трампа было большое желание унизить президента Украины Владимира Зеленского и показать, что тот должен его уважать. Об этом заявил украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Виталий Портников в эфире телеканала "Еспресо" прокомментировал поведение Трампа и его заявления о нежелании встретиться с Зеленским во время визита президента Украины в США. По словам политического обозревателя, после поездки Зеленского на завод в Пенсильванию, Трамп "начинает беситься и считать Зеленского изменником".
Портников считает, что заявления Трампа не свидетельствовали об отмене встречи с Зеленским, однако экс-президент США хотел проявить силу и показать, что его следует уважать.
Как пример, у других мировых лидеров не было проблем, когда они посещали США и договаривались о встрече с Дональдом Трампом.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что план победы Зеленского может оказаться опасным для Украины.
Также "Комментарии" писали, что в США призвали Зеленского не показывать план победы Дональду Трампу.
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