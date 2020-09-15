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Трамп и Байден поспорили о причинах массовых лесных пожаров в США

Главные конкуренты на президентских выборах в США Дональд Трамп и Джо Байден по-разному описали причины пожаров лесах

сегодня, 20:25
Автор:

Екатерина Белоброва

Президент Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден предложили различные взгляды на причины масштабных разрушительных пожаров на Западе США, в результате которых погибли не менее 35 человек. Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Трамп и Байден поспорили о причинах массовых лесных пожаров в США

Приехав в Калифорнию, президент отмахнулся от доводов, связанных с изменениями климата как катализатора  количества и интенсивности таких пожаров, и вновь призвал западные штаты к более эффективному управлению лесным хозяйством.

"Когда деревья падают, то скоро они становятся очень сухими, просто как спички, - заявил Трамп по прибытии в Калифорнию. - И они могут загореться. Также и листья. Когда на земле лежат сухие листья, это просто топливо для пожаров"

Губернатор штата Калифорния, Гэвин Ньюсом поблагодарил Трампу за оказанную помощь и признал наличие проблемы с менеджментом лесных угодий. При этом Ньюсом отметил реальности климатических изменений и связал их с пожарами в штате.

"Мы настаиваем на том, что растут пиковые температуры, и периоды засухи становятся более засушливыми", - заявил Ньюсом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о жертвах лесных пожаров на западе США, число которых уже исчисляется десятками.



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