Трамп и Байден поспорили о причинах массовых лесных пожаров в США

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Екатерина Белоброва
Президент Дональд Трамп и его соперник на выборах демократ Джо Байден предложили различные взгляды на причины масштабных разрушительных пожаров на Западе США, в результате которых погибли не менее 35 человек. Об этом сообщает издание "Голос Америки".
Приехав в Калифорнию, президент отмахнулся от доводов, связанных с изменениями климата как катализатора количества и интенсивности таких пожаров, и вновь призвал западные штаты к более эффективному управлению лесным хозяйством.
Губернатор штата Калифорния, Гэвин Ньюсом поблагодарил Трампу за оказанную помощь и признал наличие проблемы с менеджментом лесных угодий. При этом Ньюсом отметил реальности климатических изменений и связал их с пожарами в штате.
"Мы настаиваем на том, что растут пиковые температуры, и периоды засухи становятся более засушливыми", - заявил Ньюсом.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о жертвах лесных пожаров на западе США, число которых уже исчисляется десятками.
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