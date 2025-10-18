Трамп и его семья заработали более $1 млрд на криптпроектах: раскрыта главная причина успеха

Президент США Дональд Трамп и его семья построили быстро растущую криптоимперию, которая, по данным расследования Financial Times, принесла более $1 млрд прибыли в уплату налогов только за последний год.

Семья Трампа. Фото: из открытых источников

Этот успех, как отмечает издание, частично обусловлен "дружественной индустрией" политикой администрации Трампа, открывшей двери для масштабного притока капитала в сектор цифровых активов.

Журналисты выяснили, что еще год назад Трамп утверждал, что ему не хватает наличных денег для уплаты $500 млн судебного штрафа и что ему, возможно, придется продавать свое имущество. Теперь, по возвращении в Белый дом, он стал значительно богаче, а его семейный бизнес заключает соглашения в США и за рубежом, несмотря на потенциальные конфликты интересов.

Трамп и его компании заработали десятки миллионов долларов на продаже брендированных товаров – Библий, парфюмерии, кроссовок и гитар с автографами, а также на судах с медиакомпаниями, которые согласились на выплаты. Первая леди Мелания Трамп подписала $40-миллионный контракт с Amazon на создание документального фильма.

Но главным источником нового богатства являются криптобизнесы семьи Трампов, охватывающие мемкоины, стейблкоины, NFT, DeFi-платформы и токены, связанные с президентом и его семьей.

Согласно подсчетам FT, доля Трампа в Trump Media & Technology Group (материнская компания Truth Social) сейчас оценивается в $1,9 млрд. Эта компания также управляет бизнесом, который держит биткоины в своей казне на $2 млрд.

Среди наиболее прибыльных активов – World Liberty Financial, созданная сыновьями Трампа и семьей бизнесмена Стивена Виткоффа. Компания заработала $550 млн на продажах токена WLFI и выпустила стейблкоин USD1 с общим объемом продаж свыше $2,7 млрд.

По оценке FT, если резервы, обеспечивающие USD1, были инвестированы в краткосрочные гособлигации США, то прибыль от процентов и комиссий уже достигла $40 млн.

