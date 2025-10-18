logo_ukra

BTC/USD

106944

ETH/USD

3874.89

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Трамп та його сім’я заробили понад $1 млрд на криптопроєктах: розкрито головну причину успіху
commentss НОВИНИ Всі новини

Трамп та його сім’я заробили понад $1 млрд на криптопроєктах: розкрито головну причину успіху

Син політика Ерік Трамп підтвердив журналістам, що реальний прибуток «скоріше за все, набагато більший»

18 жовтня 2025, 09:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп та його родина побудували швидко зростаючу криптоімперію, яка, за даними розслідування Financial Times, принесла понад $1 млрд прибутку до сплати податків лише за останній рік. 

Трамп та його сім’я заробили понад $1 млрд на криптопроєктах: розкрито головну причину успіху

Сім'я Трампа. Фото: із відкритих джерел

Цей успіх, як зазначає видання, частково зумовлений "дружньою до індустрії" політикою адміністрації Трампа, яка відкрила двері для масштабного припливу капіталу в сектор цифрових активів.

Журналісти з’ясували, що ще рік тому Трамп стверджував, що йому бракує готівки для сплати $500 млн судового штрафу і що йому, можливо, доведеться продавати своє майно. Тепер, після повернення в Білий дім, він став значно багатшим, а його родинний бізнес укладає угоди в США та за кордоном, не зважаючи на потенційні конфлікти інтересів.

Трамп і його компанії заробили десятки мільйонів доларів на продажі брендованих товарів – Біблій, парфумів, кросівок і гітар з автографами, а також на судах із медіакомпаніями, які погодилися на виплати. Перша леді Меланія Трамп підписала $40-мільйонний контракт з Amazon на створення документального фільму.

Та головне джерело нового багатства – криптобізнеси сім’ї Трампів, що охоплюють мемкоїни, стейблкоїни, NFT, DeFi-платформи та токени, пов’язані з президентом і його родиною.

Згідно з підрахунками FT, частка Трампа у Trump Media & Technology Group (материнська компанія Truth Social) нині оцінюється у $1,9 млрд. Ця компанія також управляє бізнесом, який тримає біткоїни у своїй скарбниці на $2 млрд.

Серед найбільш прибуткових активів – World Liberty Financial, створена синами Трампа та родиною бізнесмена Стівена Віткоффа. Компанія заробила $550 млн на продажах токена WLFI та випустила стейблкоїн USD1 із загальним обсягом продажів понад $2,7 млрд.

За оцінкою FT, якщо резерви, що забезпечують USD1, були інвестовані в короткострокові держоблігації США, то прибуток від відсотків і комісій уже сягнув $40 млн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — хто контролює найбільшу кількість біткоїнів у світі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.ft.com/content/2ea2b35b-e009-42ed-b4d3-6b21aa9b2a13
Теги:

Новини

Всі новини