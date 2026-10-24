Трамп и Маск против победы Украины: названо единственное спасение для Киева

Европе необходимо активнее разрабатывать альтернативы спутниковым системам Starlink и Starshield, чтобы оборона Украины не зависела от решений Илона Маска и политического курса Дональда Трампа. К такому выводу пришли авторы материала в британском издании The Independent.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: из открытых источников

Журналисты указывают, что ситуация вокруг спутниковой связи, договорённости США в сфере дизельного топлива и возможное смягчение отдельных ограничений против России усиливают опасения относительно долгосрочной надёжности американской поддержки Киева. При этом продолжение передачи разведывательной информации и предоставления спутниковых услуг показывает, что Вашингтон не обязательно намерен открывать Москве путь к быстрой победе.

Тем не менее, подчёркивает издание, Украине и её европейским партнёрам опасно строить стратегию безопасности на решениях, которые могут внезапно измениться. Особую тревогу вызывает Starshield – технология, имеющая значение не только для украинской обороны, но и для безопасности самих западных государств.

По мнению авторов, системы такого уровня не должны зависеть исключительно от воли одного человека, даже если он обладает огромным состоянием и влиянием. Поэтому Европа должна совместно с Украиной ускорить создание альтернативных решений для военной связи и спутниковой инфраструктуры.

Работа в этом направлении уже ведётся, а Украина, отмечает издание, продемонстрировала способность быстро внедрять новые технологии в условиях войны. Однако европейские страны рискуют потерять время из-за медленного принятия решений и недостаточных темпов реализации проектов.

Главная опасность, по оценке журналистов, заключается не только в возможных территориальных потерях Украины. Затяжная война способна истощить население, экономику и оборонные возможности страны, что в итоге может сыграть на руку России.

The Independent считает, что европейским государствам пора переходить от заявлений к масштабным технологическим инвестициям. Авторы призывают "коалицию желающих" взять на себя большую ответственность за поддержку Киева, если США не готовы гарантировать её в прежнем объёме.

Вывод публикации однозначен: Европе необходима собственная надёжная инфраструктура связи, чтобы критически важные оборонные возможности Украины не зависели от политических решений за океаном.

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