Трамп та Маск проти перемоги України: названо єдиний порятунок для Києва

Європі необхідно активніше розробляти альтернативи супутниковим системам Starlink та Starshield, щоб оборона України не залежала від рішень Ілона Маска та політичного курсу Дональда Трампа. Такого висновку дійшли автори матеріалу в британському виданні The Independent.

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що ситуація навколо супутникового зв'язку, домовленості США у сфері дизельного палива та можливе пом'якшення окремих обмежень проти Росії посилюють побоювання щодо довгострокової надійності американської підтримки Києва. При цьому продовження передачі розвідувальної інформації та надання супутникових послуг показує, що Вашингтон не обов'язково має намір відкривати Москві шлях до швидкої перемоги.

Проте, наголошує видання, Україні та її європейським партнерам небезпечно будувати стратегію безпеки на рішеннях, які можуть раптово змінитись. Особливу тривогу викликає Starshield – технологія, яка має значення не лише для української оборони, а й безпеки самих західних держав.

На думку авторів, системи такого рівня не повинні залежати виключно від волі однієї людини, навіть якщо вона має величезний стан і вплив. Тому Європа має спільно з Україною прискорити створення альтернативних рішень для воєнного зв'язку та супутникової інфраструктури.

Робота у цьому напрямі вже ведеться, а Україна, зазначає видання, продемонструвала здатність швидко впроваджувати нові технології в умовах війни. Однак європейські країни ризикують втратити час через повільне прийняття рішень та недостатні темпи реалізації проектів.

Головна небезпека, за оцінкою журналістів, полягає не лише у можливих територіальних втратах України. Затяжна війна здатна виснажити населення, економіку та оборонні можливості країни, що у результаті може зіграти руку Росії.

The Independent вважає, що європейським державам час переходити від заяв до масштабних технологічних інвестицій. Автори закликають "коаліцію охочих" взяти на себе велику відповідальність за підтримку Києва, якщо США не готові гарантувати її в колишньому обсязі.

Висновок публікації однозначний: Європі потрібна власна надійна інфраструктура зв'язку, щоб критично важливі оборонні можливості України не залежали від політичних рішень за океаном.

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