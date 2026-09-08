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Трамп и Мелания разводятся: что известно о громком скандале

В соцсетях набирают популярность заявления о якобы разрыве президентских супругов и романе Дональда Трампа из Натали Гарп

8 сентября 2026, 13:05
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Кравцев Сергей

В Сети стремительно распространяются слухи о якобы разрыве президента США Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп. Причиной называют якобы близкие отношения американского лидера с его помощницей Натали Гарп. В то же время, никакого подтверждения этой информации пока нет.

Трамп и Мелания разводятся: что известно о громком скандале

Дональд и Мелания Трамп. Фото: из открытых источников

Как пишет News Meaww, заявления появились после сообщений в соцсети X пользователя Марка Слапински, называющего себя канадским журналистом и политическим обозревателем. Он утверждал, что Трампы якобы прекратили общение, а Мелания больше не желает появляться вместе с мужем на публичных мероприятиях.

Публикации быстро набрали сотни тысяч просмотров, после чего непроверенная информация начала активно расходиться по социальным сетям.

Однако важный факт заключается в том, что ни Дональд Трамп, ни Мелания Трамп, ни их представители, ни Белый дом не сообщали о разводе или разрыве. Авторы фактчекинговых материалов также не обнаружили подтверждений этой информации в авторитетных медиа.

Не подтверждены и утверждения о романе президента с Гарпом. Особое внимание к ней действительно существует, поскольку помощница регулярно сопровождает Трампа во время официальных мероприятий и поездок.

Гарп также помогает президенту работать с материалами для соцсетей, в частности, передает ему распечатанные статьи и публикации. Поэтому в окружении Трампа она получила прозвище "человек-принтер". В Белом доме ее характеризовали как преданную и трудолюбивую сотрудницу.

Таким образом, история о разводе Трампов через Гарп пока остается неподтвержденным слухом, который получил широкое распространение в соцсетях. Никаких надежных доказательств ни разрыва супругов, ни романтических отношений Трампа с его помощницей нет.

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