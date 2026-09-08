Трамп і Меланія розлучаються: що відомо про гучний скандал

У Мережі стрімко поширюються чутки про нібито розрив президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп. Причиною називають буцімто близькі стосунки американського лідера з його помічницею Наталі Гарп. Водночас жодного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Дональд та Меланія Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як пише News Meaww, заяви з'явилися після дописів у соцмережі X користувача Марка Слапінскі, який називає себе канадським журналістом і політичним оглядачем. Він стверджував, що Трампи нібито припинили спілкування, а Меланія більше не хоче з'являтися разом із чоловіком на публічних заходах.

Публікації швидко набрали сотні тисяч переглядів, після чого неперевірена інформація почала активно розходитися соціальними мережами.

Однак важливий факт полягає в тому, що ні Дональд Трамп, ні Меланія Трамп, ні їхні представники, ні Білий дім не повідомляли про розлучення або розрив. Автори фактчекінгових матеріалів також не виявили підтверджень цієї інформації в авторитетних медіа.

Не підтверджені й твердження про роман президента з Гарп. Підвищена увага до неї справді існує, оскільки помічниця регулярно супроводжує Трампа під час офіційних заходів та поїздок.

Гарп також допомагає президенту працювати із матеріалами для соцмереж, зокрема передає йому роздруковані статті та публікації. Через це в оточенні Трампа вона отримала прізвисько "людина-принтер". У Білому домі її характеризували як віддану та працьовиту співробітницю.

Таким чином, історія про розлучення Трампів через Гарп наразі залишається непідтвердженою чуткою, яка отримала значне поширення в соцмережах. Жодних надійних доказів ані розриву президентського подружжя, ані романтичних стосунків Трампа з його помічницею немає.

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