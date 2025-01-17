Трамп и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону: какие вопросы обсудили

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели свой первый телефонный разговор. При этом Трамп разговор назвал "очень хорошим". Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Си Цзиньпин

"Разговор был очень хорошим как для КНР, так и для США. Я ожидаю, что мы вместе решим множество проблем, начиная прямо сейчас", — написал политик.

Трамп сообщил, что они с Си Цзиньпином обсудили многие вопросы. В том числе те, которые касаются торгового баланса и споров вокруг платформы TikTok.

Помимо этого, избранный президент США добавил, что отныне он и председатель КНР будут делать все возможное, чтобы мир стал более безопасным местом.

В то же время лидер Китая сообщил, что Пекин ожидает, что теперь Вашингтон будет с осторожностью относиться к тайваньскому вопросу.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Китай впервые решил направить вице-президента Хань Чжэна на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Китая.

Издание отмечает, что приглашение, которое Трамп адресовал китайскому лидеру Си Цзиньпину, подтвердило уважение, хотя традиционно Пекин посылает на такие мероприятия посла. Присутствие Хань Чжэна, одного из чиновников Коммунистической партии, является демонстрацией стремления Китая к налаживанию контактов с новой администрацией США. В то же время, это сигнал о готовности к жесткому ответу в случае обострения двусторонних отношений, отмечает WP. Ожидается, что участие Хань Чжэна станет началом конструктивного диалога между Китаем и администрацией Трампа.



